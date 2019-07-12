Beymen Club Fotoğraf Yarışması

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, yazı en iyi anlatan fotoğrafları ödüllendirecek.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, yazı en iyi anlattığı düşünülen fotoğrafı "#BeymenClublaYazHiçBitmesin" hashtag’i ve "@beymenclub’ı" etiketleyerek Instagram’dan paylaşanlara hediye kazanma fırsatı sunuyor.

Bugün başlayan yarışma için gönderilen fotoğraflar, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO’su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali’den oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek.

Son katılım tarihi 18 Ağustos Pazar günü olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, "#BeymenClublaYazHiçBitmesin" dijital sergisi dahilinde seçili BEYMEN Club’lardaki ekranlarda ve Beymen Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

Yarışmanın birincisi Beymen Club’dan 3 bin TL’lik, ikincisi 2 bin TL’lik, üçüncüsü ise bin TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek. Bu arada yarışmaya 18 yaşından büyük herkesin katılabiliyor.



