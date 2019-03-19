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Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta başlıyor

- 23 Mart-27 Nisan'da Beymen Club Tasarım Ekibi'nin katılımı ile gerçekleştirilecek Beymen Club Stil Günleri’ne katılanlar, 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini de öğrenme fırsatı yakalayacak

Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta başlıyor
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İSTANBUL (AA) - Beymen Club Stil Günleri, 23 Mart itibarıyla başlayacak.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, marka, hislerin, hissetmenin ve hissedilmenin önemli olduğu 2019 İlkbahar/Yaz sezonunda, Beymen Club Stil Günleri ile modaseverleri tarzlarını keşfetmeye davet ediyor.

23 Mart-27 Nisan'da Beymen Club Tasarım Ekibi'nin katılımı ile gerçekleştirilecek Beymen Club Stil Günleri’ne katılanlar, 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini de öğrenme fırsatı yakalayacak.

Beymen Club Stil Günleri, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Adana, Denizli, Bodrum ve Kocaeli'deki seçili 18 Beymen Club mağazasında düzenlenecek.

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Beymen Club
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