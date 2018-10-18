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BEYMEN Club Stil Günleri başlıyor

İSTANBUL (AA) - BEYMEN Club Stil Günleri, 19 Ekim-24 Kasım'da gerçekleştirilecek. BEYMEN Club'den yapılan açıklamaya göre, BEYMEN Club, 2018-2019 sonbahar/kış sezonu BEYMEN Club Stil Günleri ile modaseverleri tarzlarını keşfetmeye davet...

BEYMEN Club Stil Günleri başlıyor
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İSTANBUL (AA) - BEYMEN Club Stil Günleri, 19 Ekim-24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

BEYMEN Club'den yapılan açıklamaya göre, BEYMEN Club, 2018-2019 sonbahar/kış sezonu BEYMEN Club Stil Günleri ile modaseverleri tarzlarını keşfetmeye davet ediyor.

BEYMEN Club Stil Günleri, 19 Ekim ila 24 Kasım arasında İstanbul, Ankara, Denizli, Antalya, İzmir, Bursa, Trabzon, Adana, İzmit ve Muğla’daki seçili BEYMEN Club mağazalarında gerçekleştirilecek.

BEYMEN Club tasarım ekibi ve stil uzmanlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere katılan modaseverler, tasarımlarıyla özgür kombin çeşitlemeleri sunan BEYMEN Club 2018-2019 sonbahar/kış koleksiyonunu yakından keşfederek yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ile ilgili merak ettikleri soruları da uzmanlara sorma fırsatı bulacak.

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