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BEYMEN Club'tan tatil önerileri

İSTANBUL (AA) - BEYMEN Club, yeni seneye enerjik bir başlangıç yapmak için yılın ilk tatiline hazırlananlar veya uzun hafta sonu tatili planlayanlar için pek çok seçenek sunuyor. BEYMEN Club açıklamasına göre, birbiriyle kolayca tamamlanabilen...

BEYMEN Club'tan tatil önerileri
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İSTANBUL (AA) - BEYMEN Club, yeni seneye enerjik bir başlangıç yapmak için yılın ilk tatiline hazırlananlar veya uzun hafta sonu tatili planlayanlar için pek çok seçenek sunuyor.

BEYMEN Club açıklamasına göre, birbiriyle kolayca tamamlanabilen farklı doku ve tarzlardaki tasarımlardan oluşan BEYMEN Club Kadın 2018-2019 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nda her yaştan kadının değişen ruh halleri ve farklı kişiliklerine uygun alternatifler yer alıyor.

Koleksiyon geneline yayılan güneşin kar üzerindeki ışık oyunlarından ilham alan pırıltı detayı trikolardan şapkalara pek çok tasarıma romantik bir dokunuş katarken, BEYMEN Club’ın sevilen kaz logosu da gözalıcı tacıyla ile dikkati çekiyor.

Devetüyü kabanlar, canlı sezon renklerindeki paltolar, casual bir şıklık sunan puf montlar, klasik sherlingleri yeniden yorumlayan deri montlar, palto gibi giyilebilen uzun hırkalardan oluşan dış giyimler farklı stil ve modelleri ile tüm okazyon ve günler için birbirinden şık seçenekler sunuyor.

Koleksiyondaki tasarımlar sezonun vazgeçilmezi yün atkı ve bereler, süet eldivenler ve sofistike yün fötr şapkalarla tamamlanıyor.

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Beymen Club
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