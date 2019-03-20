Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin Trabzon reklam dünya
Google'a “milyarlık“ ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı

Beymen Collection'dan kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu

- Koleksiyon, tasarımlarıyla kadınlara çeşitli seçenekler sunuyor

Beymen Collection'dan kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu
banner17

İSTANBUL (AA) - Beymen Collection, kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu ile dikkati çekiyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Collection kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu, tasarımlarıyla kadınlara çeşitli seçenekler sunuyor. Koleksiyon, rahat parçalardan oluşuyor.

Afrika'nın göz alıcı gün batımlarını yansıtan soft toprak renkleri, leopar ve çiçek desenleri, siyah ve turuncu tonlarla sezona dinamizm katıyor. Takım elbiseler, ipek bluzlar ile kombinlenebiliyor.

Canlı renkler, kırmızı, sarı ve saks birliktelikleri ise görkemli modellerle hayat buluyor. Koleksiyon, dökümlü ürünleriyle iddialı bir gardırop oluşturma imkanı sunuyor. Yaza özel sunulan Beymen Collection mayo modelleri de dikkati çekiyor.

Beymen Collection kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu, Beymen mağazalarında ve www.beymen.com adresinde alıcılarını bekliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Beymen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5