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Beymen'den bayrama özel hediye setleri

Beymen, sevdikleriyle kavuştukları anları tatlandırmak, ikramlara ve bayram ziyaretlerine fark katmak isteyenlere hediye setleri hazırladı

Beymen'den bayrama özel hediye setleri

İSTANBUL (AA) - Beymen, sevdikleriyle kavuştukları anları tatlandırmak, ikramlara ve bayram ziyaretlerine fark katmak isteyenlere hediye setleri hazırladı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, bayramın vazgeçilmez ikramı lokum ve kolonyadan oluşan Beymen Kolonya & Lokum setleri; ferahlatıcı limon, tazelik katan yeşil çay, mutluluk veren bergamut, turunçgil sevenler için satsuma, klasik tatlardan vazgeçemeyenler için gül olmak üzere beş farklı alternatifi içeriyor.

Beymen Kolonya & Lokum setleri 115 liradan satılıyor.

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