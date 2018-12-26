İSTANBUL (AA) - Beymen, "Türkiye’nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri”nde, yaklaşık yarım asırdır Türkiye moda sektörünün yanı sıra dünya lüks perakende sektörünün de öncüleri arasında yer alan Beymen, "Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin geleneksel perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan buluşmanın son bölümünde, Capital dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen "Perakendede Büyüme Ödülleri" ile perakendeciler; cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 38 başlıkta ödüllendirildi.

Törende, 2017 yılında 1,3 milyar TL ciro elde ederek, "Türkiye’nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi" ödülünün sahibi olan Beymen'in ödülünü Beymen Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı aldı.