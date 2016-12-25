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Beyoğlu'nda Noel ayini

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. Saint Antuan Kilisesi'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı....

Beyoğlu'nda Noel ayini

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Saint Antuan Kilisesi'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu.
Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.
Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

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