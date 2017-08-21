Beyoğlu ve Eyüp'te uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu ve Eyüp'te düzenlenen operasyonda, metamfetamin ve uyuşturucu hap imalatı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu 2 doktorun da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından Eyüp ve Beyoğlu'nda belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, İran uyruklu doktorlar A.S. ile A.S, aynı ülke vatandaşı olan F.E. ve H.A, Afganistan uyruklu J.B. ile Türk vatandaşı Ö.T. ve F.Ç. gözaltına alındı.

İran uyruklu biri kadın iki doktorun metamfetamin ve uyuşturucu hap imalatı yapmak amacıyla İstanbul'a geldiği bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 kilogram sıvı metamfetamin hammaddesi, uyuşturucu hap yapımında kullanılan 16 kilogram hammadde, 100 kilogram sıvı kimyasal madde, 20 kilogram toz kimyasal hammadde, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.

Gözaltında tutulan 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.