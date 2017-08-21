Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor

Beyoğlu ve Eyüp'te uyuşturucu operasyonu

- Metamfetamin ve uyuşturucu hap imalatı yaptıkları iddia edilen İran uyruklu 2 doktorun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı - Operasyonda, 12 kilogram sıvı metamfetamin hammaddesi ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi

Beyoğlu ve Eyüp'te uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu ve Eyüp'te düzenlenen operasyonda, metamfetamin ve uyuşturucu hap imalatı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu 2 doktorun da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından Eyüp ve Beyoğlu'nda belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, İran uyruklu doktorlar A.S. ile A.S, aynı ülke vatandaşı olan F.E. ve H.A, Afganistan uyruklu J.B. ile Türk vatandaşı Ö.T. ve F.Ç. gözaltına alındı.

İran uyruklu biri kadın iki doktorun metamfetamin ve uyuşturucu hap imalatı yapmak amacıyla İstanbul'a geldiği bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 kilogram sıvı metamfetamin hammaddesi, uyuşturucu hap yapımında kullanılan 16 kilogram hammadde, 100 kilogram sıvı kimyasal madde, 20 kilogram toz kimyasal hammadde, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.

Gözaltında tutulan 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BeyoğluEyüpİran Uyrukluİstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüMetamfetaminOperasyonUyuşturucuUyuşturucu Hap
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5