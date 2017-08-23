İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesinin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği "Antika Festivali" Taksim Meydanında başladı.

İstanbul ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen 54 antikacının buluştuğu festivalde, binlerce eserin antika tutkunlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

Beyoğlu'nda Mayıs ayında başlayan ve 6 ay sürmesi planlanan "Beyoğlu Festivalleri" kapsamında düzenlenen "Antika Festivali"nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Osmanlı döneminden kalma eserlerden, Çanakkale Zaferi'ne tanıklık eden kılıçlara kadar binlerce antika eserin, ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Beyoğlu'nun, Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu, bu tür etkinliklerle antikanın kokusunu ve renklerini gelecek nesillere taşımak istediklerini belirten Demircan, "Geçmiş nesillerin bıraktıklarını yaşatmak bir kültürdür. İstiklal Caddesi'ni geçen insanlar, 'Beyoğlu'nda eskiden kalma değerlerimiz nerede' diye panik yapıp üzülüyorlar. Oysa onlar bir arka sokakta duruyor. İşte Çukurcuma. Çukurcuma'nın Beyoğlu'nda olduğunu bilmeyen belki de milyonlar var. Arka sokaklarda yer alan ürünleri zaman zaman vitrine çıkararak, Taksim Meydanı'na koyuyoruz." dedi.

Böylelikle ön yüze çıkardıkları değerleri milyonlarca kişiyle buluşturmayı amaçladıklarını aktaran Demircan, "Beyoğlu'nun sınırları bellidir ama anlam sınırları çok geniştir. Bazen bütün Türkiye'ye uzanabiliyor. Çünkü burası tam bir kervansaray. Anadolu'da ne varsa, gelip burada konaklanıyor. Anadolu'dan gelip batıya gitmek isteyen ile batıdan gelip Anadolu'ya geçmek isteyenler Beyoğlu'ndan geçmiş. Çok farklı dinlere, çok farklı dillere ve çok farklı kültürlere ev sahipliği yapmış. Anadolu ve Beyoğlu fiziki olarak gönül köprüsüdür. Enerjinin, sanatın, yaşamın, ticaretin köprüsüdür." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ve Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da birer konuşma yaparak Beyoğlu'nun kültür ve sanattaki önemine dikkati çekti.

Daha sonra elde edilecek gelirin kimsesiz çocuklar yararına kullanılması amacıyla ilk mezat gerçekleştirildi. Mezadın sunuculuğunu yapan televizyon sunucusu Saba Tümer, birçok antika eserin satılmasını sağladı. Kısa süreli mezatta 22 eser alıcı buldu. Bu eserlerin satışından elde edilen 100 bin Türk Lirasının Sosyal Market'e aktarılarak, Beyoğlu'nda yaşayan kimsesiz çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı ifade edildi.

Alanında uzman kişilerle söyleşiler ve mezatların gerçekleştirileceği festival, 2 hafta devam edecek.

Festivalin açılış törenine Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı, STK temsilcileri, iş, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda kişiyle vatandaşlar katıldı.







