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Beyoğlu'nda cinayet

- Kasımpaşa'da birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Beyoğlu'nda cinayet

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece 02.00 sıralarında Kasımpaşa Aynalı Çeşme Caddesi üzerinde Salih Yiğiter ile birlikte yaşadığı kadın arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu kadın yanındaki bıçakla Yiğiter'i yaralayarak kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Yiğiter'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında şüpheli Çiğdem A'yı yakaladı.

Polis şüpheli Çiğdem A'yı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Asayiş Şube MüdürlüğüCinayetCinayet Büro AmirliğiSalih Yiğiter
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