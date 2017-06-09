Beyoğlu'nda oto tamirhanesine silah saldırı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda oto tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırıda, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Fitil Sokak'ta bulunan oto tamirhanesine gelen 3 kişi, buradakilere silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri sahibi Ertuğrul K. ile 2 çalışan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başından yaralanan iş yeri sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.



