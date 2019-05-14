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Beyoğlu'nda ramazan

- Ramazan ayı dolayısıyla her gün Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil'de iftar sofraları kuran Beyoğlu Belediyesi, gönül sofralarını sokaklara taşıdı - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Ramazan ayının hepimizin evine bolluk, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum"

Beyoğlu'nda ramazan
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İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda ramazan coşkusu tüm güzellikleriyle devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısıyla her gün Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil'de iftar sofraları kuran belediye, gönül sofralarını sokaklara taşıdı.

Yenişehir Mahallesi Sefa Meydanı'nda kurulan iftar sofralarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aynı sofra etrafında bir araya gelen mahalle sakinleri, canlı müzik eşliğinde iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber orucunu açan vatandaşlara Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve karikatürist, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yurdun dört bir yanında iftar sofraları kurulduğunu belirterek ''Hep birlikte Allah'a dua ediyor, aynı kıbleye dönüyoruz. Bu topraklarda bin yıldır var olduk ve var olmaya da devam edeceğiz. Ramazan güzellikleriyle ve bereketiyle geldi. Ramazan ayının hepimizin evine bolluk, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Karikatürist, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan ise iftara katılan herkesin ramazan ayını kutlayarak, şunları kaydetti:

''Tuttuğunuz oruçlarınız kabul olsun. Şu kardeşiniz ömrünün yarısını şurada geçirmiştir. Ben de sizin mahallenizdeki rahmetli Berber Ali'nin oğluyum. Aynı mahallede büyüdük, aynı suyu içtik, aynı sokaklarda yürüdük. Burada olmaktan dolayı mutluyum.''

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