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Beyoğlu'nda silahlı kavga: 2 yaralı

- Yaralananlardan birinin "palalı saldırgan" olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu öğrenildi

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taksim Lamartin Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında silah kullanılması sonucu, Gezi Parkı odaklı olaylarda Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı iddiasıyla yargılandığı davada "kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal yaralandı.

Yaralılar taksiyle hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Silahlı KavgaTaksim
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