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Beyoğlu'nda üç katlı binada yangın

- Dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti

Beyoğlu'nda üç katlı binada yangın

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda üç katlı bir binada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokağı'nda üç katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih ilçeleri itfaiye görevlilerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayanların kendi imkanlarıyla dışarı çıkmasının ardından bölgeye gelen itfaiyeciler alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren bina sakinlerine ise sağlık ekiplerince olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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