Beyoğlu'nda yatak kapasitesi 45 bine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "2004 yılında Beyoğlu'nda 6 bin yatak vardı, turizmle tanışmamız 2004 yılından sonra başladı ve bugün 45 bin yatak kapasitesine ulaşmış durumdayız. 2004'te Beyoğlu'nda 4 bin 500 perakendeci vardı, şimdi 19 bin 500 oldu." dedi.

Demircan,Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) geleneksel öğle yemeğine katıldı. Konuşmasında Beyoğlu'nda yapılan çalışmalar ve Beyoğlu'nun turizm tarafındaki gelişmelerine ilişkin bilgi veren Demircan, ilçede ana sürükleyici damarın turizm olduğuna vurgu yaptı.

"Beyoğlu turizmin merkezidir" diyen Demircan, şu bilgileri verdi:

"2004 yılında Beyoğlu'nda 6 bin yatak vardı, turizmle tanışmamız 2004 yılından sonra başladı ve bugün 45 bin yatak kapasitesine ulaşmış durumdayız. 2004 yılında Beyoğlu'nda 4 bin 500 tane perakendeci vardı, şimdi 19 bin 500 oldu. 2004'den bugüne 100 binden fazla istihdam yaratıldı. İstiklal caddesi ve çevresindeki boş depo ve dükkanları turizme kazandırdık.

Yaptığımız çalışmalardan iyi neticeler aldık. İşlerimiz 2013 yılına kadar da artarak geldi. Terör, darbe girişimi Beyoğlu'nu da etkiledi. Turistimizin bazen sıfıra indiği zamanları yaşadık. Esnafımız, turizme dayalı hayat geliştirdiği için oradaki azalma esnafımızı etkiledi. Bu süreçte 2013 en iyi yılımız, geçen sene en kötü yılımız, şimdi kıpırdamaya başladı. Şu an otellerimizdeki doluluk yüzde 90'larda."

Beyoğlu İstiklal Caddesindeki altyapı sorununa ilişkin Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalara başladıklarını anımsatan Demircan şunları anlattı:

"Binaların konforu içine gelen hizmetlerle de ilgili. Binaların varolan yapıyı kullanırken zaman zaman aksaması, elektriklerin kesilmesi, mevcut altyapının bunu taşımamasından kaynaklanıyor. 3 sene evvel Büyükşehir Belediyesi ile kanalizasyonu İstiklal Caddesinden başlayarak Karaköy'e kadar tamamen yenilemeye, atık suları tamamen yenilemeye, altyapıyı yeniden dizayn etmeye karar verdik.Bugün İstiklal Caddesinin en dibi, 3,5 metreden başlayarak bir kaç kademede işler yapıla yapıla sonunda da, en üstteki kaplaması yapılmak suretiyle tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyemiz Taksim Meydanı'na 55, İstiklal Caddesi ve çevresine de tahmini 100 milyon lira altyapı yatırımı yapıyor."