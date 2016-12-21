Beyoğlu'ndaki

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada Ayhan Kaya'yı kemer ve yumrukla dövüp bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığın, "kasten öldürme" suçundan yirmi beşer yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan Düman, Cihan Arslan ve Ferdi İnci katıldı. Öldürülen Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmaları sorulan sanık Ferdi İnci, kendisine yumruk atılması üzerine, olayda savunma amaçlı kemerini kullandığını belirterek, ''Bize küfür edilmesi üzerine, bu olay meydana geldi. Olayın bu hale gelmesinden pişmanım. Ani gelişen bir olaydır, pişmanım.'' dedi.

Sanık Hasan Düman da kendisine saçı sakalı nedeniyle hakaret edildiğini iddia ederek, ''Ben de bu nedenle kendimi korudum. Küfür etmedim, kendisini sadece uyardım. Ferdi İnci, olayı ayırmak için araya girdi. Buna rağmen, bize yumruk atmaya başladı. Olay bu noktaya geldi. Ben de olay nedeniyle üzüntü yaşıyorum.'' diye konuştu.

Sanık Cihan Arslan ise olayın küfür ve kendilerine saldırılmasıyla başladığını, ayırmak için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını savunarak, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Sanıkların ifadesinin ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ferdi İnci, Hasan Düman ve Cihan Arslan'ın eylemlerine uyan ''kasten öldürme'' suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıkların eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine dair savunma dışında kanıt bulunmadığı gerekçesiyle cezadan bir indirime yer olmadığını kararlaştıran heyet, verilen cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri ve samimi savunmalarını sanıklar yararına takdiri hafifletici indirim nedeni olarak kabul ederek, hapis cezasının yirmi beşer yıla düşürülmesine hükmetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 yaşındaki Ayhan Kaya'nın, 4 Temmuz 2015 akşamı, İstiklal Caddesi'nde 3 kişi tarafından dövülüp bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilmişti.

İstanbul Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı Güven Timleri'nin, İstiklal Caddesi Ağa Camisi civarında günlük ring görevini yaparken, kalabalık iki grup arasında kavga olduğunu gördükleri ve kavganın olduğu yere gittikleri aktarılan iddianamede, sayı olarak yetersiz kalan görevlilerin telsizle takviye ekip istediği ve takviye timin beklenmesi sırasında kavganın daha da büyüdüğü kaydedilmişti.

Sanıklardan Cihan Arslan'ın cebinden çıkardığı bıçağı, maktul Ayhan Kaya'ya peş peşe sapladığı sırada takviye timlerinin olay yerine geldiği ve kaçmaya çalışan Arslan'ın ekiplerce yakalandığı bilgisi verilen iddianamede, görevlilerin diğer sanıklar Ferdi İnci ve Hasan Düman'ı maktule vurmaya devam ederken, etkisiz hale getirdikleri anlatılmıştı.

Tutuklu sanıklar Cihan Arslan, Ferdi İnci ve Hasan Düman'ın iş birliği içinde öldürme suçuna karıştıkları için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, cinayete geç müdahale ettikleri öne sürülen Güven Timleri'ne bağlı 6 sivil polis hakkında ise "ihmal" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bilgisi verilmişti.