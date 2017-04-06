Beyoğlu'ndaki

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "omuz atma" nedeniyle Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya, olay yerinde olmalarına rağmen müdahale etmedikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 7 şüpheli polisten 2'sinin, "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Temmuz 2015'te İstiklal Caddesi'nde "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, Ayhan Kaya'nın 3 kişi tarafından bıçaklı saldırı ve dövülerek öldürmesiyle ilgili, olay yerinde olup kavgaya müdahale etmedikleri iddia edilen 7 şüpheli polisle ilgili soruşturmasını tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliğinde görevli polis memuru şüpheliler Mücahit Ö. ve Ali T'nin, saat 05.00 sıralarında İstiklal Caddesi Ağa Camisi önünde maktul Ayhan Kaya'nın bıçakla kasten öldürülmesi olayıyla ilgili çıkan kavgayı gördükleri halde, kavgayı izleyip müdahale etmedikleri belirtildi.

İddianamede, görevlerinin gereklerine aykırı davranmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılan şüpheli polislerin, bu suçtan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Diğer polisler yönünden takipsizlik

İddianamede ayrıca, olay yerinde olduğu belirtilen ancak İstanbul Valiliğinin, "saldırganları yakalayarak polis merkezine götürdükleri" gerekçesiyle soruşturulmasına izin vermediği 5 şüpheli polis hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde yargılanacak.

- Sanıklar 25'er yıl hapisle cezalandırılmıştı

Cinayet işledikleri belirtilen 3 sanıkla ilgili hazırlanan iddianamede, 28 yaşındaki Ayhan Kaya'nın, 4 Temmuz 2015 akşamı, İstiklal Caddesi'nde 3 kişi tarafından dövülüp bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilmişti.

İstanbul Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı Güven Timlerinin, İstiklal Caddesi Ağa Camisi civarında günlük ring görevini yaparken, kalabalık iki grup arasında kavga olduğunu gördükleri ve kavganın olduğu yere gittikleri aktarılan iddianamede, sayı olarak yetersiz kalan görevlilerin telsizle takviye ekip istediği ve takviye timin beklenmesi sırasında kavganın daha da büyüdüğü kaydedilmişti.

Sanıklardan Cihan Arslan'ın cebinden çıkardığı bıçağı, maktul Ayhan Kaya'ya peş peşe sapladığı sırada takviye timlerinin olay yerine geldiği ve kaçmaya çalışan Arslan'ın ekiplerce yakalandığı bilgisi verilen iddianamede, görevlilerin diğer sanıklar Ferdi İnci ve Hasan Düman'ı maktule vurmaya devam ederken, etkisiz hale getirdikleri aktarılmıştı.

İddianamede, cinayete geç müdahale ettikleri öne sürülen Güven Timleri'ne bağlı 7 sivil polis hakkında ise "ihmal" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bilgisi verilmişti.

Bu iddianameye ilişkin yargılama yapan İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Aralık 2016'da verdiği kararla, sanıklar Ferdi İnci, Hasan Düman ve Cihan Arslan'ın ''kasten öldürme'' suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Verilen cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri ve samimi savunmalarını sanıklar yararına takdiri hafifletici indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme heyeti, hapis cezasının 25'er yıla düşürülmesine hükmetmişti.