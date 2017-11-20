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Beyonce, müzik dünyasının en çok kazanan kadını oldu

- Amerikalı şarkıcı bir yılda 105 milyon dolar kazandı

Beyonce, müzik dünyasının en çok kazanan kadını oldu

NEW YORK (AA) - ABD'li şarkıcı Beyonce Knowles'ın müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcısı olduğu bildirildi.

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran 2016 - 1 Haziran 2017 döneminde vergiler hariç 105 milyon dolar kazanan Beyonce'nin bu dönemde müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Nisan 2016'da "Lemonade" adlı stüdyo albümüyle müzikseverlerden ve eleştirmenlerden tam not alan Beyonce'nin, "Formation World Tour" adlı dünya turnesinin de yaklaşık 250 milyon dolar hasılat yakaladığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu dönemde İngiliz şarkıcı Adele'in 69 milyon dolarla dünyanın en çok kazanan ikinci kadın şarkıcısı olduğunu aktarılan açıklamada, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in 44 milyon dolarla üçüncü sırada geldiği ifade edildi.

Açıklamada, aynı dönemde ABD'li şarkıcılardan Celine Dion'un 42 milyon dolarla dördüncü, Jennifer Lopez'in de 38 milyon dolarla beşinci sırada geldiği bildirildi.

Dünyaca ünlü şarkıcılardan Madonna, Lady Gaga, Selena Gomez ve Ariana Grande ise söz konusu dönemde kadın şarkıcılar arasında ilk 10'a girmeyi başaramadı.

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