Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Beyrut Büyükelçisi Erciyes, 2. Abdulhamid'in torununu ziyaret etti

- Büyükelçi Erciyes, Sultan 2. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Sibai'ye Trablus'taki evinde bayram ziyaretinde bulundu

Beyrut Büyükelçisi Erciyes, 2. Abdulhamid'in torununu ziyaret etti

TRABLUS (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34'üncü padişahı Sultan 2. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Selma Sibai'ye Trablus'taki evinde bayram ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Erciyes'in ziyaretine, Lübnan'a kurban yardımı için gelen Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar'ın da bulunduğu Kızılay heyeti eşlik etti.

Sibai'nin, bayramını tebrik eden Büyükelçi Erciyes, sağlık temennilerini iletti. Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi İşgüzar da Sibai'ye Kızılay'ın Lübnan ve dünya genelindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sibai ise ziyaretten çok memnun kaldığını belirterek, Büyükelçi Erciyes ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi İşgüzar'a başarı dileklerinde bulundu.

Ayrıca Büyükelçi Erciyes ve Kızılay heyeti Trablus'taki Şarani Yetimhanesi de ziyaret etti. Yetimhaneyi inceleyen ve çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak ve balon dağıtan heyet, yetkililerden yetimhanenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- Selma Sibai kimdir?

1937 Şam doğumlu Selma Sibai, Sultan II. Abdülhamid Han'ın ilk torunu Emine Nemika Esin'in (1887-1969) torunudur.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet İşgüzarSelam SibaiTürkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5