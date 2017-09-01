Beyrut Büyükelçisi Erciyes, 2. Abdulhamid'in torununu ziyaret etti

TRABLUS (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34'üncü padişahı Sultan 2. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Selma Sibai'ye Trablus'taki evinde bayram ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Erciyes'in ziyaretine, Lübnan'a kurban yardımı için gelen Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar'ın da bulunduğu Kızılay heyeti eşlik etti.

Sibai'nin, bayramını tebrik eden Büyükelçi Erciyes, sağlık temennilerini iletti. Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi İşgüzar da Sibai'ye Kızılay'ın Lübnan ve dünya genelindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sibai ise ziyaretten çok memnun kaldığını belirterek, Büyükelçi Erciyes ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi İşgüzar'a başarı dileklerinde bulundu.

Ayrıca Büyükelçi Erciyes ve Kızılay heyeti Trablus'taki Şarani Yetimhanesi de ziyaret etti. Yetimhaneyi inceleyen ve çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak ve balon dağıtan heyet, yetkililerden yetimhanenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- Selma Sibai kimdir?

1937 Şam doğumlu Selma Sibai, Sultan II. Abdülhamid Han'ın ilk torunu Emine Nemika Esin'in (1887-1969) torunudur.



