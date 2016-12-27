Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Beyşehir Gölü'nde "kartpostallık" manzaralar

- Beyşehir ilçesinde buz tutan Beyşehir Gölü kıyıları, kar yağışının ardından "kartpostallık" manzaralar oluşturdu

Beyşehir Gölü'nde

KONYA (AA) - Beyşehir'de dün yeniden etkili olmaya başlayan kar nedeniyle, ilçe bembeyaz bir görüntüye büründü. Buz tutan Beyşehir Gölü kıyılarında da kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

Gölün özellikle sahil kesimi, tarihi Taşköprü ve BSA kanalı da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Buzla kaplı olmasına rağmen balıkçılık faaliyetlerine ara vermeyen az sayıda balıkçı da göl üzerinde ekmek mücadelesi veriyor.

Balıkçılar, sırıklarla buzları kırarak, saatlerce verdikleri zorlu uğraşın ardından, avlanabilmek için tekneleriyle açıklara doğru ilerlemeye çalışıyor. Yağış sonrası karla dolan birçok balıkçı teknesi de limanlarında bekliyor.

Beyşehir Gölü kıyılarının buzla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan su kuşları da göl kıyısına gelen vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarıyla besleniyor.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir GölüBuz Tutan KıyılarKarpostallık Görüntüler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.