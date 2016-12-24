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Bezmialem'de "Evde Yaşlı Hasta Bakımı" eğitimi

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi, "Hasta Okulu Programı" kapsamında "Evde Yaşlı Hasta Bakımı" eğitimine ev sahipliği yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Evde Yaşlı Hasta Bakımı" eğitimine akademisyenler,...

Bezmialem'de

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi, "Hasta Okulu Programı" kapsamında "Evde Yaşlı Hasta Bakımı" eğitimine ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Evde Yaşlı Hasta Bakımı" eğitimine akademisyenler, sağlık personelleri, hasta ve hasta yakınları katıldı. Eğitim, Bezmialem Vakıf Üniversitesinin tanıtım videosunun gösterilmesiyle başladı.

Eğitim kapsamında, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Uzman Dr. Aysel Gülcan Atçı, yaşlı ve yatağa bağlı hastaların vücudunda meydana gelen değişiklikleri anlattı. Nöroloji Bölümü Uzman Dr. Elif Gökçal ise alzheimer, parkinson, inme gibi ağırlıklı olarak yaşlılarda görülen nörolojik hastalıklar hakkında bilgi verdi.

"Yatağa bağlı hastalarda yara oluşmaması için alınabilecek önlemler ve yara oluşması durumunda neler yapılabileceği", "yatağa bağlı hastalarda kişisel bakım" konularında hemşirelerin sunum yaptığı eğitimde, Fizyoterapist Uzman Dr. Burcu Çabuk da hareketleri kısıtlı yaşlı ve yatağa bağlı hastaların yapabilecekleri fiziksel egzersizleri anlattı.

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Bezmialem Vakıf ÜniversitesiEvde Yaşlı Hasta BakımıHasta Okulu Programı
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