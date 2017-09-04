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"Biber gazı" apartmanı boşalttırdı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir apartmandan yayılan biber gazının doğalgaz kaçağı sanılması üzerine tedbiren bina boşaltıldı.Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmandan etrafa koku yayıldığı...

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir apartmandan yayılan biber gazının doğalgaz kaçağı sanılması üzerine tedbiren bina boşaltıldı.

Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmandan etrafa koku yayıldığı ihbarı üzerine olay yerine doğalgaz şirketi, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Doğalgaz kaçağı olabileceği gerekçesiyle tedbiren binayı boşaltan ekipler, daha sonra kokunun sebebinini öğrenmek için inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesinde, apartman sakinlerinden bir çiftin tartışmasının ardından apartman boşluğunda birbirlerine biber gazı sıktıkları ve kokunun yayıldığı anlaşıldı.

Polis ekipleri tehlikeli bir durumun olmadığını belirterek, apartman sakinlerine evlerine dönmeleri için anons yaptı.



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