Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'daki bıçak ustaları, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle yoğun mesai harcıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalması dolayısıyla Türkiye'nin önemli bıçak ustalarının yetiştiği Erzincan'da da bıçakçılar müşterilerine kurbanda satmak için çelik bıçak üretmeye başladı.

Tezgahların başında sıcaklığı bin 300 dereceye ulaşan ocağın karşısında çelik döven bıçakçılar, hem sıcaklık hem de işlerinin fazlalılığı sebebiyle yoğunluk yaşıyor.

Bıçakçıların yoğunluğu yüzünden vatandaşlar da kurban kesiminde kullanacakları bıçaklarını tamir ettirmek ya da bakımını yaptırmak için sıraya girmek zorunda kalıyor.

Bıçak ustalarından Doğan Karagülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece yıllardır bıçakçılık yaptıklarını anlatarak, yok olmaya yüz tutmuş mesleği kendi imkanlarıyla sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi işlerin yoğunlaştığını vurgulayan Karagülmez, şu sıralar bayram dolayısıyla neden üretildiği belli olmayan bıçakların satıldığını ve bunların insan sağlığını olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

- "Vatandaş 10 liralık bıçakla tosun kesmeye çalışıyor"

Karagülmez, özellikle sokaklarda bıçak satanlara itibar edilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız 10 bin lira verip kurbanlık alıyor ama 50 veya 100 lira verip bıçak almıyor. Vatandaş aldığı 10 liralık bıçakla tosun kesmeye çalışıyor. Satılan bazı çeliklerin insan sağlığını olumsuz etkilediği ve zararlı olduğu biliniyor. Yazın sıcağında bile bin 300 derece ocağın karşısında çelik dövmek zorundayız. Biz çeliği işlerken sevgimizle dövüyor, terimizle suluyoruz."

Karagülmez, geçmişte Erzincan'da çok sayıda bıçakçı esnaf olduğunu ancak bunların sayısının zamanla azaldığını dile getirerek, "Trabzon, Sivas ve Bursa'ya giden bıçakçı esnafın çoğu Erzincan'dan yetişip gitmiştir. Bıçakçılığın bedeni başka yerde olsa bile ruhu halen Erzincan'dadır. Türkiye'nin en iyi bıçak ve kılıç ustaları buradan çıkmıştır. Bıçakçılık Türkiye'ye Erzincan'dan yayılmıştır." dedi.

Erzincan Demirciler Odası Başkanı Mustafa Papuçcu, bıçak ustalarının mesleği güç koşullarda devam ettirmeye çalıştıklarını belirterek, "Ustalarımız geleneksel olarak atadan ve dededen gördüğü sistemle bu işi yürütmeye çalışıyor. Çin mallarına rağbetin artmasıyla bu meslek yok olmaya yüz tutmuştur. Buradaki ustalar artık bu mesleğin son temsilcileri çünkü ara eleman ve çırak bulunmuyor." diye konuştu.

Müşterilerden Adnan Apaydın da İstanbul'da oturduğunu söyleyerek, Kurban Bayramı için hazırlık yaptıklarını ve sipariş üzerine Erzincanlı bıçak ustasından bıçak almaya geldiğini ifade etti.