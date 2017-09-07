Bıçakla ağabeyini yaralayan kişi kaçtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi Kent Konut sitelerinde ikamet eden Mustafa Ç. (23) ile kardeşi O.Ç, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, ağabeyini bıçakla göğsünden yaraladı.
Evde bulunan annelerinin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa Ç'yi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Polis, olayın ardından kaçan O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.