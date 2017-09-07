Bıçakla ağabeyini yaralayan kişi kaçtı KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi Kent Konut sitelerinde ikamet eden Mustafa Ç. (23) ile kardeşi O.Ç, henüz...

07 Eylül 2017 Perşembe 12:15