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Bıçakla yaralanıp hastane bahçesine atılan kişi öldü

- İzmir'de bir otomobilden yaralı halde hastane bahçesine atıldıktan sonra tedavi altına alınan kişi kurtarılamadı

Bıçakla yaralanıp hastane bahçesine atılan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bıçakla yaralandıktan sonra bir araçtan hastane bahçesine atılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bıçaklanan Hakan Ceyhan (40), daha sonra 39 DE 878 plakalı otomobille Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne getirilerek araçtan atıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aynı hastanede tedaviye alınan Ceyhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceyhan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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