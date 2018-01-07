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Bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

- Düzce'de yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

DÜZCE (AA) - Düzce'de yol verme nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Kervan Kavşağı'nda, 81 DS 763 plakalı kamyonetin sürücüsü İsmail Özdoğan ile henüz kimliği belirlenemeyen bazı kişiler arasında, yol verme nedeniyle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Özdoğan, yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından, Özdoğan'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, Özdoğan'ı yaralayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kavga anı görüntülendi.

Görüntülerde, kamyonet sürücüsü Özdoğan ile tartıştığı kişiler arasında yaşanan arbede ve çıkan kavgada Özdoğan'ın yaralandığı anlar yer alıyor.

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BIÇAKLI KAVGADüzceKameraYol Verme
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