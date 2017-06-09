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BİK 29. Dönem Genel Kurulu

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem yeniden seçildi

BİK 29. Dönem Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem yeniden seçilirken, yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Cevizlibağ'daki Genel Müdürlük binasında, basın, hükümet ve tarafsızlar grubundan 36 genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleşen 29. Dönem Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin seçimi gerçekleştirildi.

Seçim sonrası iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Başbakanlık Başmüşaviri Adnan İnanç, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Yolcu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Sönmez, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir seçildi.

Denetleme asil üyeliklere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muharrem Özen, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Bursa Haber Gazetesi Ortağı ve Tüzel Kişi Temsilcisi Mehmet Nuri Kolaylı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Rıza Çelen, yedek üyeliklere ise Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Çorum Hakimiyet Gazetesi Sahibi Şevket Erzen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Vekili Alhas Şahin, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdür Müşaviri Aydın Demiröz getirildi.

Genel Kurul'un ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem yeniden seçildi.

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Basın İlan KurumuYönetim Kurulu
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