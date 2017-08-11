BİK Genel Müdür Yardımcısı Canbey:

ORDU (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, "Hem yaygın hem de Anadolu basını, Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetini yaşadığımız bu FETÖ darbe girişimininde çok net şekilde ayakta durduklarını gösteriyorlar." dedi.

Canbey, Ordu Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptığı ziyarette, Trabzon ve Samsun'un ardından Ordu'da basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Anadolu'yu gezdiklerini ve gazetecilerle sohbet etme fırsatı bulduklarını anlatan Canbey, ziyaretlerde yaptıkları çalışmaları anlatmayı, sorunları yerinde dinlemeyi ve katkıda bulunmayı amaçladıkları kaydetti.

Canbey, 1961 yılından itibaren iki ana kolda faaliyet yürüttüklerine değinen Canbey, "Bunlardan bir tanesi kamunun ilanlarının gazetelerde yayınlanmasını ve duyurulmasını sağlamak. İkincisi de gazetelerin desteklenmesini sağlamak. Bunu da elimizden geldiğince şeffaf ve adaletli bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Canbey, İstanbul, Ankara ve İzmir ile kurulan şube sayısının önce 10, ardından da 41'e yükseldiğini bildirdi.

Kurum olarak yeni prestij eserler hazırladıklarını ve bunlardan birinin de "15 Temmuz Manşetler" adını verdikleri kitap olduğunu aktaran Canbey, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan hemen sonra atılan manşetleri bir kitapta topladık. Anadolu basını gerçekten demokrasiye sahip çıkan, milli iradeye sahip çıkan bir basın. Bunu çok net bir şekilde de burada görüyoruz. Hem yaygın hem de Anadolu basını, Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetini yaşadığımız bu FETÖ darbe girişimininde çok net şekilde ayakta durduklarını gösteriyorlar. Biz bunu neden yaptık? Gelecek nesiller birgün bugünleri görmek istediklerinde bu kitabı açtıklarında gazetelerimizin attığı başlıkları çok net bir şekilde görebilecekler. Bizim de bu meseleye ve milli iradeye sahip çıktığımızı, basınımızın ve milletimizin bu anlamda dik duruş sergilediğini, bu kahramanlık destanına küçük de olsa 'bir katkı olsun' diye Basın İlan Kurumu olarak bu kitabı yayınlamış olduk."

Canbey, kitap içerisinde Ordu basınının da yer aldığını vurgulayarak, "Orduluların darbeye karşı durduğunu çok net şekilde gazeteler ortaya koymuş. Gerçekten önemli bir mücadeleydi. Biz basınımıza da bu onurlu, yerli ve milli duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Canbey, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın'a "15 Temmuz Manşetler" adlı kitabı hediye etti.