BİK'in kurumsal iletişim programı tamamlandı

KOCAELİ (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından İstanbul Valiliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi Eğitim Programı", Kocaeli'de düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

BİK'in Darıca'daki sosyal tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, iletişim konusundaki eksikliklerden dolayı önemli zararların hep yaşandığını söyledi.

Özellikle kriz dönemlerinde krizi yönetebilme anlamında iletişimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aksoy, "Sosyal medyada veya bir gazetenin en uç noktasında eksik, yanlış ve kasıtlı bilgi olabiliyor. Eğer bu bilgiden haberdar değilseniz ve o bilgiyi karşı bilgiyle farklı bir noktaya taşıyamıyorsanız, bazen çok küçük konu çok büyük alan olarak karşınıza çıkabiliyor." diye konuştu.

Aksoy, Türkiye'nin farklı bölgelerinde valilik yapma fırsatı bulduğuna işaret ederek, "Görev yaptığımız yerlerde birçok krizle karşılaştık ve bu krizlerin farklı noktaya taşınmaması için kamuoyunu zamanında ve doğru bilgiyle donatmanın çok önemli faydalarını gördük." ifadelerini kullandı.

Birçok kurumun önemli çalışmaları olduğunu fakat vatandaşın ve kamuoyunun bazen bunlar hakkında bilgi sahibi olmadığını gördüklerini belirten Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Büyük emeklerle ortaya konan birçok proje ve çalışmanın kurumsal iletişim kanallarının açık olmaması nedeniyle yeterince anlatılamadığını görüyoruz. Bu bakımdan kurusal iletişimin, hem kamuoyunun yaptığı çalışmaların kamuoyuna anlatılması bakımından hem de kamuoyunun aydınlatılması bakımından birçok önemli faydası var. Bu anlamda da BİK'in yürüttüğü bu çalışma da büyük önem taşımaktadır."

- "BİK olarak gazetelere ciddi katkılar sunuyoruz"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca da kurum olarak 1961 yılından beri kesintisiz olarak kamunun ilanlarının gazetelere dağıtımı konusunda aracılık hizmeti verdiklerini ifade ederek, bu aracılık hizmetlerini yerine getirirken binin üzerinde genel ve yerel gazeteye de resmi ilan ücretiyle ciddi katkılar sunduklarını anlattı.

Yaptıkları bir araştırmada İstanbul'daki kamu kurumlarının BİK hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını fark ettiklerine dikkati çeken Karaca, tanıtım konusundaki bu eksikliğin telafisi için arayış içindeyken böyle bir eğitim projesine karar verdiklerini kaydetti.

Karaca, düzenledikleri eğitim projesinde kurumları, hızla değişen teknolojik gelişmeler karşısında yeni metot ve yöntemlerin neler olduğu konusunda bilgilendirme düşüncesinde olduklarını anlatarak, bu anlamda bu girişimlerini bir ilk faaliyet olarak bugün tamamladıklarını söyledi.

Kurumsal iletişimin sadece iletişimde kullanılan modern araçları kapsamadığını, bunun içerik boyutunun da olduğunu belirten Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resmi yazışmalar ilk akla gelenleri bunun. Kurumların çeşitli faaliyetlerini kamuoyuna paylaşımda kullandıkları basın bültenlerinin hazırlanması ve bunların etkili yollardan paylaşılması. Burada memuriyet hayatım boyunca hep içimi çektiğim bir hadise; bizler Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Osmanlı'dan çok önemli bir bürokratik deneyim bir miras devraldığımızı ancak bu mirasın ne yazık ki cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 1950'li, 1960'lı yıllara gelince zaman içerisinde eridiğini ve bunun bir daha geri dönmemek üzere sanki arşivlerde gizli ve saklı kaldığı gibi bir korkuyla yaşadım. Gerçekten Osmanlı bürokrasisine baktığımız zaman hem resmi evrakından, kayıtlarından tutunuz hem de içeriklerinin oluşturulması başlı başına bir şaheser desek bunu abartmış olmayız. Fakat bu tecrübe unutulmuş, terk edilmiş durumda.

İçinde bulunduğumuz bilişim çağı, teknolojik ilerlemeler, bu mirası tekrar keşfedip başta bürokrasi olmak üzere tekrar bunların ilgililerine hatta sivil vatandaşlara dahi bu imkanların sağlanabileceği fikri bize ilham etmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda bugünkü eğitim programından da cesaret alarak, hem Osmanlı dönemine ait hem cumhuriyetimizin ilk yıllarına dair arşivlerimizdeki resmi yazışmaların, güzel bir elektronik veri tabanını oluşturma ve bunu başta bürokrasimiz olmak üzere umumun istifadesine sunma niyetimiz var."

- "İletişim devletlerin işleyişinde önemli unsurlardan biri"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da doğru, hızlı ve etkili iletişimin önemine değinerek, BİK tarafından düzenlenen kurumsal iletişim eğitim programının önemli yararları olacağına inandığını ifade etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ise eğitim programının içerik itibarıyla oldukça tatmin edici olduğunu ifade ederek, "İletişim, insanların kurumların ve devletlerin işleyişinde ana unsurlardan birisidir çünkü ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı, nereye gideceğini bilebilmek ancak iletişimle mümkündür. Ülkelerin ve milletlerin bugün itibariyle yarışı ya da savaşı sadece cephede, alanda ve savaş meydanlarında olmuyor, artık daha çok uzaktan ve bilgi ağırlıklı olmaya başladı." şeklinde konuştu.

BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç da bir insan ne kadar kaliteli ve ne kadar bilgili ise yaptığı işin kalitesinin de o oranda olacağını dile getirerek, "Biz eğer tarih içerisinde kendi değerlerine yabancılaştırılmış, sürgün edilmiş bir toplum olarak yeniden tarihin öznesi olmaya aday olacaksak, yeniden soruları biz soracaksak bunun da ancak nitelikli insanlarla mümkün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla, bu programın düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşların hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, İstanbul'daki 40 kamu kurumunun basın yayın ve halkla ilişkiler ile kurumsal ilişkiler bölümlerinde çalışan 52 kursiyere sertifikalarını verdi.