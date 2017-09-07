BİK'ten kamu kurumlarına

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK), İstanbul Valiliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle İstanbul'daki kamu kurumları ve yerel yönetimlerin kurumsal iletişim hizmetlerinden sorumlu personeline yönelik olarak "Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi" konulu eğitim programı düzenleyecek.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, bu eğitim programıyla, İstanbul'da bulunan kurum/kuruluşların kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, iletişim bölümü veya benzer adlar altındaki birimlerinde çalışan personelinin bilgi, beceri ve yeteneklerinin arttırılması ve böylece mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Beş gün sürmesi planlanan kurumsal iletişim uygulamaları ve yönetimi konulu eğitim programı 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Programın ilk üç günü BİK Genel Müdürlük Konferans Salonunda, son iki günü Kurumun Darıca’daki sosyal tesislerinde yapılacak.

Kurumların amaç ve hedeflerine ulaşması, bir yandan kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eş güdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi diğer yandan dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak kurumun itibarını yönetmek adına belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim süreci olarak adlandırılan kurumsal iletişim, özellikle kamu kurumları için önemli bir süreci kapsıyor.

Prof. Dr. Can Bilgili, Fügen Toksü, Salim Kadıbeşegil, Doç. Dr. Deniz Sezgin, Doç. Dr. Ebru Özgen, Bengü Bilik, Serpil Sabaz, İpek Özgüden Özen, Selma Serdaroğlu, Zehra Güngör, Mine Tuncel, Doç. Dr. Ebru Özgen, Doç. Dr. Ayda Uzunçarşılı Soydaş, Doç. Dr. Necmi Emel Dilmen gibi akademi ve iletişim sektöründen deneyimli, yetkin eğitmenlerin nezaretinde gerçekleşecek eğitimlerin tamamlanmasıyla kursiyerler sertifikalarını alacaklar.



