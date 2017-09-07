Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

BİK'ten kamu kurumlarına "Kurumsal İletişim Eğitimi"

- BİK, İstanbul Valiliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle 11-15 Eylül tarihleri arasında "Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi" konulu eğitim programı düzenleyecek

BİK'ten kamu kurumlarına

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK), İstanbul Valiliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle İstanbul'daki kamu kurumları ve yerel yönetimlerin kurumsal iletişim hizmetlerinden sorumlu personeline yönelik olarak "Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi" konulu eğitim programı düzenleyecek.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, bu eğitim programıyla, İstanbul'da bulunan kurum/kuruluşların kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, iletişim bölümü veya benzer adlar altındaki birimlerinde çalışan personelinin bilgi, beceri ve yeteneklerinin arttırılması ve böylece mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Beş gün sürmesi planlanan kurumsal iletişim uygulamaları ve yönetimi konulu eğitim programı 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Programın ilk üç günü BİK Genel Müdürlük Konferans Salonunda, son iki günü Kurumun Darıca’daki sosyal tesislerinde yapılacak.

Kurumların amaç ve hedeflerine ulaşması, bir yandan kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eş güdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi diğer yandan dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak kurumun itibarını yönetmek adına belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim süreci olarak adlandırılan kurumsal iletişim, özellikle kamu kurumları için önemli bir süreci kapsıyor.

Prof. Dr. Can Bilgili, Fügen Toksü, Salim Kadıbeşegil, Doç. Dr. Deniz Sezgin, Doç. Dr. Ebru Özgen, Bengü Bilik, Serpil Sabaz, İpek Özgüden Özen, Selma Serdaroğlu, Zehra Güngör, Mine Tuncel, Doç. Dr. Ebru Özgen, Doç. Dr. Ayda Uzunçarşılı Soydaş, Doç. Dr. Necmi Emel Dilmen gibi akademi ve iletişim sektöründen deneyimli, yetkin eğitmenlerin nezaretinde gerçekleşecek eğitimlerin tamamlanmasıyla kursiyerler sertifikalarını alacaklar.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİKIstanbul ValiliğiKurumsal İletişim Uygulamaları Ve Yönetimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5