Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Bilal Erdoğan'dan Özkul ailesine taziye ziyareti

- Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Erdoğan: - "Münir Özkul'un çok insan tarafından sevilmesi, ne kadar mutena ve mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdikleriyle cennetinde kavuştursun"

Bilal Erdoğan'dan Özkul ailesine taziye ziyareti

İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Münir Özkul'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile sanatçı Özkul'un Cihangir'deki evine gelerek, ailesine başsağlığı diledi.

Münir Özkul için açılan taziye defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, Allah bütün sevenlerine sabırlar versin. Münir Özkul'un çok insan tarafından sevilmesi, ne kadar mutena ve mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdikleriyle cennetinde kavuştursun. Teşekkür ederim." dedi.

Bilal Erdoğan taziye defterine şunları yazdı:

"Münir Özkul'u hayattayken gıyabında da olsa çok sevdik. Allah rahmet etsin, bütün sevenlerine sabırlar versin, sevdikleriyle buluştursun, hem de elbette cennetinde."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DemircanBilal ErdoğanMünir Özkul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5