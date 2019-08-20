Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji food istanbul dünya izmir
Bolu'da “mor patates“ hasadı
“Mor patates“ toplandı
Avrupa borsaları
Avrupa borsaları
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
Tarihi sipariş rekoru
Şahmuratlı üzümü yeniden canlanıyor
Şahmuratlı'yı canlandırıyor
Memur-Sen’den eylem kararı
Erken paydos!

Bilardonun en iyisi Türkiye’de belli olacak

- Dünyanın en iyi oyuncularının mücadele edeceği Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası, 21-24 Ağustos'ta Türkiye Bilardo Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

Bilardonun en iyisi Türkiye’de belli olacak
banner17

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en iyi oyuncularının mücadele edeceği Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası, 21-24 Ağustos'ta TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsoru olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell’in ana sponsoru olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek Survival Masters 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda dünyanın en iyi 24 oyuncusu şampiyonluk için mücadele edecek. Formatıyla dikkati çeken turnuvada Türkiye adına aralarında Tayfun Taşdemir ve Semih Saygıner’in de yer aldığı yedi sporcu yarışacak.

Dünyanın en iyi oyuncularının mücadele edeceği Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası, 21-24 Ağustos'ta TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsoru olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Dünya sıralamasının ilk 20’sinde yer alan bilardoculara dört "wild card"lı (özel davetli) oyuncunun eklenmesiyle oluşan 24 kişi, İstanbul Radisson Blu Büyük Balo Salonu’nda kozlarını paylaşacak. 45 dakikalık iki yarı ve dört oyunculu formatla oynanan turnuvada, setlerinde en iyi puanları elde eden ikişer oyuncu çeyrek finale yükselmeyi başaracak.

- 25 branşta 34 bini aşkın sporcunun destekçisi


Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda Türkiye adına yedi sporcu yarışacak. Dünya sıralamasında 3’üncü basamakta yer alan Tayfun Taşdemir, 4’üncü sıradaki Semih Saygıner, 9’unculuğu elinde tutan Murat Naci Çoklu ve 20’nci sırada yer alan Lütfi Çenet doğrudan, Mehmet Can Çapak, Turgay Orak ve Tolgahan Kiraz da Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından verilen wild card ile organizasyona katılacak.

Bugüne kadar 25 branşa 34 binden fazla sporcuyla destek veren Turkcell’in katkısı sayesinde TURKSPORU, son iki senede büyük başarılara imza attı. Turkcell, 2018’den bu yana Türkiye Bilardo Federasyonu’nun da ana sponsorluğunu üstleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BilardoSurvival Masters 3 Bant
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5