Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Bilecik'e sıçrayan orman yangını etkisini sürdürüyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 10 Eylül'de çıkan ve Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik'e sıçrayan orman yangını etkisini sürdürüyor

BİLECİK (AA) - Domaniç'te başlayan ancak kontrol altına alınamayarak Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda arazöz ve dozerle müdahale edilen alevlerin etrafı çevrilmeye çalışılıyor.

Dodurga bölgesinden yoğun rüzgar nedeniyle Sofular ve Muratdere yönüne ilerleyen yangın alanında, sabah erken saatlerden itibaren 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı yeniden çalışmalarına başladı. Ekipler, alevlerin aniden parladığı bölgeye anında müdahale ederek, yangının yayılmasını engelliyor.

İl Jandarma Alay Komutanlığından gelen 300 asker çalışmalara katılırken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgede yangın söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

Muhabir: Harun Kaymaz,Muharrem Cin

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BilecikOrman YangınıTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5