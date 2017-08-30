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Bilecik'in ormanları ona emanet

- Çaltepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde yaklaşık 5 yıldır görev yapan iki çocuk annesi Şaheste Ünsal, içinde 72 köyün bulunduğu 100 bin hektar ormanlık alanı gözetim altında tutuyor - Şaheste Ünsal: - "Sabah çocuklarımın karnını doyurup işe başlıyorum. Telsizin başına geçip tüm alanı izliyorum. Anız yangınlarında alevler gece de ormana atlayabiliyor bunları kontrol altında tutabilmek için sürekli gözetim altında kalıyoruz"

Bilecik'in ormanları ona emanet

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'teki Çaltepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde yaklaşık 5 yıldır görev yapan iki çocuk annesi 35 yaşındaki Şaheste Ünsal, 100 bin hektar ormanlık alanı gözetim altında tutuyor.

Yılın yarısını, bir kamu kurumunda çalışan eşi ve çocuklarıyla kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan, 900 rakımlı Çaltepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde geçiren Ünsal, olası yangınlara zamanında müdahale edilmesi için yoğun mesai harcıyor.

72 köyün içinde bulunduğu 100 bin hektar alanı kapsayan sorumluluk sahasını belirli periyotlarla kuleden dürbünle tarayan Ünsal, tehlike anında telsizle durumu ilgililere bildiriyor.

Yüzde 55'i ormanlarla kaplı Bilecik'te, 7 bölgede gözetleme kuleleri bulunuyor.

Şaheste Ünsal, orman yangınlarındaki en önemli unsurun erken tespit olduğuna işaret etti.

Bulunduğu bölgeden yükselen dumanı ilk gördüğünde, ot yangını mı yoksa orman yangını mı olduğunu dumanın renginden ayırt edebildiğini, bunun tecrübeyle kazanıldığını anlatan Ünsal, o anda hemen harekete geçtiğini ve durumu ilgililere bildirdiğini vurguladı.

Ünsal, kadın olarak kule nöbeti tutmanın zor olduğunu, eşi ve çocuklarıyla birlikte burada kaldığı için kendini şanslı hissettiğini dile getirerek, bunun güvenlik açısından da önem taşıdığını belirtti.

Tanık olduğu büyük yangınlara değinen Ünsal, 2014 yılında Gölpazarı ilçesine bağlı Medetli köyünde gördüğü bir yangını anlattı.

Ünsal, "İlk önce Bilecik merkeze haber verdik, diğer kule de devreye girdi. Hızlı haber almamız sonucu helikopter geldi, uçaklarımız geldi. Bütün kuleciler bir mücadele verdik ve sonucunda yangın söndürüldü. Daha büyüyebilirdi, doğalgaz hattı vardı eğer onlar tutuşsa büyük tehlike olacaktı." ifadelerini kullandı.

- "Telsizin başına geçip tüm alanı izliyorum"

Mesaiye sabah erken başladığını söyleyen Ünsal, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımın karnını doyurup işe başlıyorum. Telsizin başına geçip tüm alanı izliyorum. Saat 24.00'e kadar ihbarlarımız olabiliyor. Zaten kuleden, yatmadan da sürekli bakıyoruz. Bazen ayçiçeği tarlalarında anız yangınları oluyor, domuz gelmemesi için vatandaş böyle bir teknik geliştirmiş. Anız yangınlarında alevler gece de ormana atlayabiliyor bunları kontrol altında tutabilmek için sürekli gözetim altında kalıyoruz, bütün günüm böyle geçiyor diyebilirim."

Şaheste Ünsal, Kurban Bayramı'nda piknik yapacak vatandaşları ormanda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

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