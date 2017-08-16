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Bilecik'in sorunlarına ortak çözüm arayışı

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, siyasi parti il temsilcileri düzenlenen yemekte bir araya gelerek kentin sorunlarını görüştü.Bir sosyal tesislerde gerçekleştirilen yemeğe AK Parti, CHP, MHP, BBP ve Demokrat Parti il başkanları...

Bilecik'in sorunlarına ortak çözüm arayışı

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, siyasi parti il temsilcileri düzenlenen yemekte bir araya gelerek kentin sorunlarını görüştü.

Bir sosyal tesislerde gerçekleştirilen yemeğe AK Parti, CHP, MHP, BBP ve Demokrat Parti il başkanları katıldı.

Vali Büyükakın, il başkalarının her ay düzenli olarak bir araya geleceğini belirterek, "Kocaeli'de yapılan benzer bir uygulamayı burada da hayata geçirdik. Burada siyaset konuşulmayacak. Kentin problemleri konuşulacak ve bunlara çözüm aranacak. Umarım bu organizasyon Türkiye'de model olacak." dedi.

Öte yandan kentte 13 gün önce çıkan yangında Türk bayrağını alevlerin arasından çıkartan Abdülhey Emirhan'a ödül verildi.



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