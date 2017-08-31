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Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği

- Sandalyeye oturan çocuklara büyüklerin şeker dağıtması renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik'te 6 asırlık

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 6 asırdır sürdürülen arife günü geleneği kapsamında, ilçe meydanında sandalyelere oturan çocuklar, büyüklerin ellerini öperek şeker topladı.

Bin 69 kişinin yaşadığı ilçede asırlardır dini bayramlar öncesi "şeker atma" adı verilen gelenek devam ettiriliyor.

Arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kılıyor, daha sonra büyükler, sandalyelere oturan ve ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıtıyor. Şeker atma merasiminin ardından köylüler mezarlığı ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okuyor ve dua ediyor.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük katılımın olduğu programın bu yıl da çok renkli geçtiğini dile getirerek, "Bu gelenek hiç bozulmayacak bundan eminiz. Çünkü her bayram coşkuyla yaşatılmaktadır." ifadesini kullandı.




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"şeker Atma"BilecikGelenek
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