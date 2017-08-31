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Bilecik'te arife günü geleneği

- Pazaryeri ilçesinde, dini bayramlarda asırlardır sürdürülen gelenek gereği arife günü ikindi namazı sonrası camiden çıkan cemaat topluca mezarlık ziyaretinde bulundu

Bilecik'te arife günü geleneği

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar, asırlardır sürdürdükleri geleneği bu arife günü de uygulayarak, ikindi namazı sonrası topluca mezarlık ziyaretinde bulundu.

İlçede Kurban Bayramlarında arife günü ikindi namazı, Ramazan Bayramlarında da bayram namazı sonrası yapılan toplu mezarlık ziyareti geleneği sürdürülüyor.

Namazlarını kıldıktan sonra bir alanda toplanan cemaat, din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüyor.

Burada din görevlilerince dua ediliyor, ayetler okunuyor. Geleneksel toplu mezarlık ziyaretleri, dua edilmesi ve vatandaşların yakınlarının kabirlerine bakım yapmasıyla sona eriyor.

Bu Kurban Bayramı'nda da Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı'nın da aralarında bulunduğu Pazaryerililer, mezarlık ziyareti yaparak, dua okudu.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazaryeri ilçesinin Türkiye'nin nadide yerlerinden biri olduğunu, böyle güzel bir geleneğin gelecek nesillere bırakılacak kültürel bir aktarım olarak sonsuza kadar devam edeceğine inandığını söyledi.

Kentte asırlara dayanan bir gelenek olarak dini bayramlarda toplu mezar ziyaretleri gerçekleştirildiğini dile getiren Yalçın, "Böyle geleneklerin her yerde olmadığını biliyoruz. Bu günlerde bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Asırlık "toplu Mezarlık Ziyareti" GeleneğiBilecik
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