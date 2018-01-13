Bilecik'te hırsızlık iddiası

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu köy yolu ayırımında şüphe üzerine durdurdukları F.K'nin kullandığı kamyonda arama yaptı.
Kamyonda, DSİ tarafından yapımı devam eden baraj sulama inşaatından çalıştığı tespit edilen 8 demir kapı ile pulluk ve kantar ele geçirildi.
F.K. ile kamyondaki O.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.