Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ortaokul öğrencisi 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslam Özkul idaresindeki 11 AG 381 otomobil, Fırınlar köyü girişinde Mustafa Kaptan'ın kullandığı 11 DB 339 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 11 AG 381 plakalı otomobildeki ortaokul öğrencileri Yunus Ekrem Filizli, Tansel Onan ve İrem Soydan yaralandı.
Yaralılar, Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin, Bozüyük'e sınava gittikleri öğrenildi.