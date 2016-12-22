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Bilecik'te iş kazası: 2 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir çimento fabrikasının inşaat halindeki bölümünde iskelenin devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Taşçılar köyünde faaliyet gösteren çimento fabrikasında, kapasite artırmak amacıyla inşası...

Bilecik'te iş kazası: 2 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir çimento fabrikasının inşaat halindeki bölümünde iskelenin devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşçılar köyünde faaliyet gösteren çimento fabrikasında, kapasite artırmak amacıyla inşası devam eden bölümünde çalışan Seyfullah Akgül (29) ile Gültekin Gürsoy (28), iskelenin devrilmesi sonucu kalıpların altında kaldı.

Bu sırada ısınmak amacıyla içinde ateş yakılan teneke kutunun da devrilmesiyle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kalıpların altında kalan işçiler, AFAD ekiplerince ve mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı.

Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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BilecikİnşaatKaza
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