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Bilecik'te kaybolan çocuğun cesedi bulundu

- Söğüt ilçesinde 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuğun cesedi, su altı arama kurtarma ekiplerince bulunduğu göletten çıkarıldı

Bilecik'te kaybolan çocuğun cesedi bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuğun cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde gölette arama çalışmalarına başlayan AFAD ve Yalova'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri, Söğüt Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Kara'nın (15) cansız bedenine ulaştı. Kara'nın cesedi, sudan çıkarıldı ve otopsi için morga gönderildi.

Dün yapılan çalışmalarda Kara'nın okul çantası Söğüt Göleti kenarında bulunmuş, arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CesetçocukGöletKemal Kara
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