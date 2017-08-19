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Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Harun Yıldız yönetimindeki 26 NY 053 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir karayolunun 20. kilometresi Oluklu köyü...

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harun Yıldız yönetimindeki 26 NY 053 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir karayolunun 20. kilometresi Oluklu köyü yakınlarında Sami Gündeş idaresindeki 26 NA 385 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Yıldız ve Gündeş ile otomobilde bulunan Beste ve Emine Gündeş yaralandı. Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sami Gündeş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

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