Bilecik'te yangın

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Gülistan Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, apartmandaki vatandaşlar tahliye edildi.
Apartmanın girişinde bulunan elektrik sigortasının aşırı ısınması sonucu çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında, elektrik tesisatında hasar meydana geldiği öğrenildi.