Bilecik'teki dolandırıcılık iddiası

BİLECİK (AA) - Hazırladıkları sahte kimliklerle kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtan H.K, M.Ç, F.K'nın kiraladıkları araçla Türkiye'nin farklı kentlerinde gittikleri iş yerlerinde "sigortasız işçi çalıştırdığınız tespit edildi, evrakınızda eksiklikler var, maaşınızda yanlış hesaplama yapılmış" diyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, en son Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dolandırıcılık girişiminde bulunan şüphelileri takip sonucu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada SGK adına düzenlenmiş sahte evrak, sahte SGK tanıtım kartları, sahte plaka ve başkası adına düzenlenmiş ehliyet ele geçirildi.

Zanlılar, Osmaneli Adliyesinde çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.











