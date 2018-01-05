Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Bilecik'teki FETÖ/PDY davasında karar

- Esnaf, sanayici, meslek odası ve STK yöneticileri ile memurlardan oluşan 55 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı - Sanıklardan 37'sine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi - Eski Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Uzun, 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı

Bilecik'teki FETÖ/PDY davasında karar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 43'ü tutuklu 55 sanıktan 37'si, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fevzi Uzun'un da aralarında olduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanıkların büyük bölümü ise duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esnaf, sanayici, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticileri ile memurlardan oluşan sanıkları, avukatları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Buna göre, sanıklardan Cem Zengin, Osman Çırak ve Hacı Yıldız 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı ve haklarında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Tacettin Durmaz 2 yıl 1 ay, Selami Kurnaz, Habip Karabektaş, İlhami Soydan, Hamza Güven, Medeni Ormancı, Fedai Balta, Mehmet Yalçın, Abdullah Duymaz, Kurtuluş Atak, Bora Balta, Recep Koral, Murat Korkut, Murat Köprülü ve Faruk Keçeci 6 yıl 3'er ay, Bülent Balcı, Osman Keleş, Kenan Çiftçi ve İsmail Kılıç 7 yıl 6'şar ay, Muhammet Şahin, Zafer Keleş, Cihan Saral ve Adem Altunsoy 8 yıl 3 ay 15'er gün, Abbas Özdemir, Göksel Balcı, Metin Yücel, Zekeriya Mert, Selim Demiralp, Veli Arısoy ve Yusuf Çağlar ise 8 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırıldı.

Eski Bilecik TSO Başkanı Fevzi Uzun, Ahmet Keskin ve Sezai Karadağ'ı 9 yıl 4 ay 15'er gün, Zakir Er'i 10 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Cem Zengin, Osman Çırak ve Hacı Yıldız dışında hapis cezasına çarptırılan 34 sanığın, cezaları onanıncaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, C.U'nun "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan beraatini, ayrıca A.D, E.A, O.N.A, R.G, N.U, O.S, K.M.S, F.C, D.A, M.Ö, S.B, Ö.S, L.M, G.C, R.K, A.U. ve S.B'nin dosyalarının ayrılarak başka bir esas numarasıyla yargılanmalarına devam edilmesini de kararlaştırdı.

Öte yandan mahkeme heyeti, sanıklardan Abbas Özdemir'in "ByLock" yüklü telefon hattını kullandığı yönünde şüphe uyanan eşi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DavaFetöYargılama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5