Biletini ZUBİZU ile alan yolculara yüzde 10 indirim

Ödemesini Akbank’ın Axess mobil uygulaması içinde yer alan ZUBİZU ekranı ile yapanlar ise yüzde 20’ye varan indirim kazanıyor. 12 Nisan-1 Mayıs 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada alınan biletler, 15 Mayıs-31 Ekim 2019 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.



Atlasglobal Havayolları, yaz aylarının yaklaştığı, tatil planlarının yapıldığı şu günlerde yolcuları için özel bir iş birliği gerçekleştiriyor. Atlasglobal Havayolları’nın, 3 milyona yakın kişinin kullandığı Türkiye’nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması olan ZUBİZU ile hayata geçirdiği iş ortaklığı kapsamında indirimli seyahat etmek mümkün olacak.



12 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atlasglobal Havayolları’ndan ekonomi ya da business class bileti alan ZUBİZU kullanıcıları, anında yüzde 10 indirimden faydalanacak. Ayrıca ZUBİZU’nun Axess Mobil işbirliği sayesinde bu uygulamanın kullanıcıları ödeme anında ZUBİZU QR kodunu kullandığında ve Akbank’ın Wings ya da Axess kartı ile ödeme yaptığında ek yüzde 10 indirim daha alabilecek.



İndirimli bilet sahipleri, 15 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında bu biletlerini diledikleri zaman kullanabilecek. Bu zaman diliminde indirimli biletler sadece 1-10 Haziran ile 9-18 Ağustos tarihleri arasında kullanılamayacak.



Kampanya yurt içinde Trabzon hariç tüm hatlarda geçerli. Atlasglobal Havayolları tarafından gerçekleştirilen Mahaçkale dışındaki tüm yurt dışı uçuşlar da kampanya dahilinde. Aynı şekilde indirimli biletler, Air France ile ortak gerçekleştirilen İstanbul-Paris-İstanbul hattında da geçerli olacak.



Kampanyadan yararlanmak için ZUBİZU üyelerinin uygulama açıkken telefonlarını yan çevirerek çıkan QR kodunu veya telefon numaralarını www.atlasglb.com web sitesinde yer alan kampanya ödeme adımındaki ilgili alana girmeleri yeterli olacak.

