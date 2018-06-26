Bilfen’in LGS birincileri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Bilfen Ortaokulları’nın Liselere Geçiş Sınavı’ndan (LGS) başarıyla çıkan şampiyonları belli oldu.

Bilfen Ortaokulları, LGS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya LGS’de birinci olan Bilfen Halkalı Ortaokulu öğrencisi Elif Ceylan, Bilfen Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Oktay Tuna Özdemir ve Bilfen Esenşehir Ortaokulu öğrencisi İlhan Can Ateş de katıldı.

Toplantıda konuşan Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, Bilfen Okulları’nda başarının bir gelenek olduğunu belirterek, “Geçen yıl 18 bin ortaokulun katıldığı TEOG sınav sonuçlarına göre 15 Bilfen Ortaokulu’nun tamamı Türkiye’deki ilk 20 okul arasında yer alarak büyük bir başarı elde etti. Bu yıl sınav sistemi değişse de sonuçlar şunu gösteriyor ki Bilfen’de başarı geleneği değişmedi.” diye konuştu.

Kayatürk, değişen sisteme çok hızlı bir şekilde entegre olarak öğrencileri sınava hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Güçlü eğitim kadromuz ve öğrencilerimizin azmi ile başarılı bir LGS’yi geride bıraktık. Açıklanan 2018 LGS sonuçları ile öğrencilerimiz, bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu yıl ilk kez yapılan ve zorluk derecesi ile son yıllara damgasını vuran sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan 3 öğrencimiz var. Bilfen Çamlıca Ortaokulu öğrencimiz Oktay Tuna Özdemir, Bilfen Esenşehir Ortaokulu öğrencimiz İlhan Can Ateş ve Bilfen Halkalı Ortaokulu öğrencimiz Elif Ceylan 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonluğuna adlarını yazdırdılar. Ayrıca mezun olan öğrencilerimizin yüzde 90’ı Türkiye’nin yüzde 1’lik diliminde yer almaktadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin Türkiye’nin en seçkin liselerine yerleşeceklerinden hiç şüphemiz yok. Uyguladığımız eş zamanlı eğitim sistemimizin bir göstergesi olarak hem İstanbul’da bulunan okullarımızda hem de ortaokullarımızın bulunduğu Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa kampüslerimizde öğrencilerimiz büyük başarı yakaladılar. Böylelikle kurduğumuz eğitim sistemimizle başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlamış olduk.”





- Şampiyonlar dersi derste öğrenmenin ve tekrar yapmanın önemini vurguladı





Bilfen Halkalı Ortaokulu öğrencisi Elif Ceylan, okulda derslerin çok iyi bir şekilde dinlenilmesinin önemini vurgulayarak, “Çeşitli ve zor soru tiplerinde 200, 300 soru çözmem gerekti. Hafta sonu bu soru çözme sayımı daha da artırdım. Yazı da tekrarlar yaparak değerlendirdim. Hep İstanbul Erkek Lisesi’ni düşünmüştüm ama tercih kılavuzunu bekliyorum.” dedi.

Bilfen Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Oktay Tuna Özdemir ise günde 1, 2 saat tekrar yaptığını ve günde 150 soru çözdüğünü belirterek, “Sayısalım iyi olduğu için daha çok Türkçe’ye çalıştım. Okulda yaptığımız etütler ve hafta sonu dersleri sayesinde başarımın daha da arttığını düşünüyorum.” diye konuştu.

Bilfen Esenşehir Ortaokulu öğrencisi İlhan Can Ateş de dersi derste dinleyip, sorularını çözdükten sonra tekrar yaptığını ifade ederek, istikrarlı bir şekilde çalışmak ve farklı soru tiplerini görmenin önemine dikkati çekti.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler, doğru ve yanlış sayılarını, merkezi sınav puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmiş oldu.