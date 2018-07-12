Bilge Ağaç Dergisi’nin ilk sayısı çıktı

Zeytin ve zeytinyağı sektörüne farklı bir bakış açısıyla hizmet vermeyi amaçlayan Bilge Ağaç Dergisi, ilk sayısıyla okurlarla buluştu. Sektörle ilgili gelişmeler, kurum ve firmalara yönelik dikkat çekecek haber ve röportajlar, bu mucize meyvenin ve yağının sağlığa yararlarının işlendiği yazıların yer alacağı dergi, her yılın mayıs ayında Olivtech Fuarı’nda ve kasım ayında Zeytin Hasat Günleri’nde yayınlanacak. Dergide ayrıca zeytinyağlı lezzetler, dünyayla karşılaştırmalar, tağşiş, doğru bilinen yanlışlar, bilmeden kullanılan kavramların anlamları, devletten beklentiler, teknolojik gelişmeler, bölgesel değerlendirmeler, marka ve ambalajın önemi, zeytinyağı müzeleri, zeytin okulu ve zeytin türleri gibi birçok başlıkta araştırmalar da yer alıyor.



Sektör bileşenlerini buluşturacak



Şiir İletişim Ajansı tarafından yayınlanan Bilge Ağaç Dergisi, zeytin ve zeytinyağı sektörüne ışık tutacak. Kan basıncını kontrol eden, antioksidan özelliğiyle kan hücrelerini koruyan ve lif kaynağı olarak bilinen zeytin ve zeytinyağına dair akla gelecek her soruya cevap arama düşüncesiyle yola çıkan Bilge Ağaç Dergisi’nde aynı zamanda üreticilerin görüş ve önerileri de bulunuyor. Dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin yer aldığı Türkiye’de sektör bileşenlerini ve tüketiciyi buluşturma misyonuyla yola çıkan Bilge Ağaç Dergisi, sektörün nabzını tutan bir yayın olmayı hedefliyor.





