"Bilim İçin El Ele" projesiyle öğretmenlere eğitim

ANKARA (AA) - Amgen Vakfınca hayata geçirilen "Amgen Teach: Bilim İçin El Ele" projesi kapsamında, ülkenin çeşitli yerlerinden Ankara'ya gelen 60 fen bilimleri öğretmeni, "öğrenme yöntemleri" üzerine eğitim alıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında dün başlayan eğitim programına katılan 60 öğretmen, ODTÜ kampüsünde "yaparak, yaşayarak, deneyerek ve sorgulayarak öğrenme yöntemlerini" keşfediyor.

Öğretmenlere, fen bilimlerini teoriye dayalı klasik tarzda ders anlatımından çıkararak, eğlenceli, ilgi çekici, eğitici ve sorgulayıcı hale getirme yöntemlerinin anlatıldığı eğitim, yarın akşama kadar devam edecek.

- Proje 10 ülkede uygulanıyor

Öğrencilerin düşünme becerileri, akademik başarıları ve bilime karşı tutumlarında pozitif etkiler yaratmayı amaçlayan "Amgen Teach: Bilim İçin El Ele Projesi", Türkiye'de 4. yılını doldurdu.

Şimdiye kadar Türkiye'nin 81 ilinden 500'ün üzerinde öğretmen aracılığıyla 50 bini aşkın öğrenciye ulaşan proje, aralarında İtalya, İrlanda, Fransa ve Çekya'nın da bulunduğu 10 Avrupa ülkesinde uygulanıyor.

Projeyle, eğitimcilerin eğitilmesi yoluyla, binlerce öğrencinin fen bilimlerine ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Günel, Van'dan Tekirdağ'a kadar birçok ilden çok sayıda biyoloji, kimya ve fen bilgisi öğretmeninin projeye başvurduğunu belirterek, "Aldığımız yüzlerce başvuru, öğretmenlerin mesleki eğitime ne derece ihtiyaç duyduğunun en açık göstergesidir." ifadesini kullandı.